Norris fliegt zum Sieg in Singapur vor Verstappen

"Überragendes Auto, vielen Dank, lasst uns weiter pushen", funkte Norris im Ziel an die Box. 52 Punkte trennen die beiden nun - in gut einem Monat geht es mit dem Großen Preis der USA in Austin weiter. Im Duell der beiden WM-Kontrahenten war Norris in Singapur deutlich stärker, Red-Bull-Pilot Verstappen zehrt aber noch immer von seinem Vorsprung, den er sich im ersten Saisondrittel herausgefahren hat.