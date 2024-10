Kein WM-Titel für Verstappen? "Das Leben geht weiter"

Max Verstappen will beim Großen Preis der USA in Austin/Texas das Momentum auf seine Seite bringen. Allerdings beschäftigt sich der Niederländer bereits mit einer potenziellen Aufholjagd von Lando Norris.

Max Verstappen will beim Großen Preis der USA in Austin/Texas das Momentum auf seine Seite bringen. Allerdings beschäftigt sich der Niederländer bereits mit einer potenziellen Aufholjagd von Lando Norris.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat vor dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky) die Erwartungen gedämpft und befasst sich mit dem möglichen Verlust der Führung in der Fahrer-WM im weiteren Saisonverlauf.

"Natürlich würde ich gerne die WM gewinnen, aber man muss auch realistisch sein. Wir geben unser Bestes. Wenn wir konkurrenzfähig genug sind, können wir es schaffen. Wenn nicht, dann nicht. So einfach ist das", sagte Verstappen am Donnerstag: "Das Leben geht weiter. Es ist keine große Tragödie, wenn wir es nicht schaffen. Aber natürlich will ich gewinnen."