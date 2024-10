Klopp zu Red Bull: Verstappen findet's "großartig"

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat Jürgen Klopps Einstieg in den Red-Bull-Kosmos als Head of Global Soccer begrüßt. "Das ist großartig", sagte Verstappen am Donnerstag vor dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (21.00 Uhr/Sky): "Ich wusste schon lange, dass sie miteinander reden. Red Bull investiert eine Menge in den Fußball. Jemandem wie Jürgen an der Spitze zu haben, ist toll für die ganze Organisation."