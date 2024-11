Finstere Prognose für Europa!

Formel 1: „Viele Rennen werden verschwinden“

„Es werden in der Zukunft nur zwei oder drei Rennen in Europa übrig bleiben“, sagte Boeri der Bild: „Nicht nur werden viele europäischen Rennen verschwinden, die verbliebenen werden sich abwechseln. So wie sich die Nachfrage entwickelt, werden nur zwei oder drei bestehen bleiben. Das Interesse verschiebt sich derzeit in Richtung China und andere Kontinente.“