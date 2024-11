Formel 1: "Es war die größte Ehre meiner Karriere" - Hamilton sorgt für Gänsehaut-Moment

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat die Fans im Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo in Ekstase versetzt. In einem schneeweißem Rennanzug und mit brasilianischer Flagge drehte der Brite am Sonntag einige Runden in einem Boliden seines Idols Ayrton Senna - und war anschließend sichtlich emotional.