Norris nach Rückschlag im WM-Fight geknickt

Lando Norris stand nach einem völlig verkorksten Grand Prix in Sao Paulo mit gequältem Lächeln Rede und Antwort. „Es war an der Zeit, dass ein Rennen daneben geht“, sagte der McLaren-Pilot bei Sky. Wochenlang hatte er den Rückstand auf Max Verstappen Stück für Stück abgebaut, nun stand er an einem regnerischen Sonntag in Interlagos auf der Pole Position, der Titelrivale startete weit hinten im Feld - doch den Wirkungstreffer setzte es dann nicht für Verstappen, sondern für Norris.