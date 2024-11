Sauber: Bottas und Zhou müssen gehen - kommt Schumacher?

Das zweite Sauber-Cockpit neben Nico Hülkenberg ist der letzte zu vergebene Fahrer-Job in der Formel 1 für die Saison 2025.

Valtteri Bottas (Finnland) und Zhou Guanyu (China) müssen Sauber nach der laufenden Formel-1-Saison verlassen. Das gab der Traditionsrennstall, der ab 2026 als Audi-Werksteam an den Start gehen wird, am Mittwoch bekannt. Wer das zweite Cockpit neben Nico Hülkenberg (Emmerich, derzeit Haas) für das Jahr 2025 bekommt, ließ Sauber zunächst offen. Hoffnungen auf den Job macht sich unter anderem Mick Schumacher.

Bottas und Zhou fuhren drei Jahre lang für Sauber, blieben aber insgesamt unter den Erwartungen zurück. Sauber-Geschäftsführer Mattia Binotto dankte den beiden Piloten für ihren Beitrag zum "deutlichen Wachstum" des Teams in den vergangenen Jahren: "Wir haben jedoch beschlossen, dass sich unsere Wege jetzt trennen."

Schumacher ist einer der möglichen Kandidaten für das begehrte letzte freie Cockpit beim künftigen Audi-Werksteam. "Wir ziehen ihn als potenziellen Fahrer in Betracht. Er steht auf unserer Liste", hatte Binotto zuletzt der FAZ gesagt.

Schumacher hatte 2021 und 2022 in der Formel 1 43 Rennen mit mäßigem Erfolg für Haas bestritten, danach war er unter anderem als Testfahrer für Mercedes in der Königsklasse aktiv und fuhr in der Langstrecken-WM WEC für Alpine.