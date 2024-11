Verstappen mit Titelmatchball - Norris Topfavorit in Las Vegas

Formel-1 -Weltmeister Max Verstappen könnte sich beim Großen Preis von Las Vegas zum vierten Mal zum Champion krönen, Favorit auf den Rennsieg ist er aber nicht. Laut Buchmacher bwin liegt seine Siegquote bei 5,50, und auch in den ersten beiden Trainings haperte es mit Platz fünf und 17 noch beim Niederländer im Red Bull. Deutlich besser stehen die Chancen für den Titelrivalen Lando Norris. Sollte der Brite in der Casino-Metropole triumphieren, gibt es das 3,50-fache des Einsatzes zurück. Dennoch ist sein Kampf wohl aussichtslos.

Norris Favorit auf Sieg in Las Vegas

62 Punkte fehlen dem McLaren-Pilot in der Gesamtwertung auf Titelverteidiger Verstappen - nur drei Rennen und ein Sprint sind in dieser Saison noch zu fahren. Auch deshalb liegt seine Quote auf die Weltmeisterschaft bei 11,00, Verstappens bei 1,02. Damit der Kampf weiter offen bleibt, muss Norris mindestens drei Punkte mehr als der dreimalige Champion holen.