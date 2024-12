Formel 1: General Motors ernennt Teamchef

Lowdon ist in der Formel 1 kein Unbekannter. In den 2010er-Jahren war er CEO beim ehemaligen Virgin-Team, das später in Marussia und Manor umbenannt wurde. 2016 war Manor seine letzte Saison in der Formel 1 geahren, unter anderem mit dem heutigen Formel-E-Champion Pascal Wehrlein. Lowdon selbst war zuletzt im Management von Sauber-Pilot Guanyu Zhou tätig.