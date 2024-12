Letztes freies F1-Cockpit vergeben - Red Bull holt Rookie

„Das ist ein großer Schritt für mich, meine Familie und all die Menschen, die von Anfang an an mich geglaubt haben. Die Reise vom Kartsport bis hin zur Formel 1 ist der Moment, auf den ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet habe. Es ist ein Traum“, sagte Hadjar, der Teamkollege des Japaners Yuki Tsunoda wird: „Ich fühle mich, als würde ich in ein ganz neues Universum eintauchen.“