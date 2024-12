Formel 1: Makelloser Rekord! Das schaffte noch kein Pilot

Das gab es noch nie in der Formel 1: Alpine-Pilot Pierre Gasly bringt mit seinem Auto eine ganz besondere Saison hinter sich.

Kein Kratzer, kein sonstiger Schaden: Pierre Gasly hat seinen Alpine in dieser Formel-1 -Saison makellos durch die Saison manövriert und damit einen Rekord aufgestellt. Als erstem Stammfahrer überhaupt gelang es dem Franzosen, sämtliche Rennen ohne eine einzige Reparatur zu überstehen.

Während andere Piloten durch Unfälle teilweise Schäden in Millionenhöhe verursachten, musste Alpine keinen Cent für die Instandsetzung bei Gaslys Auto ausgeben - weder im Training, noch im Qualifying oder im Rennen. In der WM-Fahrerwertung belegte Gasly am Ende Rang zehn, sein Team landete auf Platz sechs.