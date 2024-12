Formel 1: McLaren vor Qualifying in Topform - Ferrari fällt ab

SID 07.12.2024 • 12:50 Uhr Die McLarens fahren weiter souverän Top-Zeiten, bei der Scuderia läuft es aber überhaupt nicht.

McLaren hat seine starke Form vom Freitag bestätigt und darf weiter vom ersten Titel in der Team-WM seit 26 Jahren träumen. Vor dem letzten Qualifying der Formel-1-Saison präsentierten sich Oscar Piastri und Lando Norris mit Platz eins und zwei in Bestform. Das australisch-britische Duo hatte schon im zweiten Training am Vortag vorne gelegen, diesmal landete Piastri mit der Bestzeit von 1:23,443 Minuten aber knapp zwei Zehntel vor Norris (+0,193).

{ "placeholderType": "MREC" }

Für Hauptkonkurrent Ferrari läuft es derweil weiter nicht nach Plan. Die Scuderia-Stars Carlos Sainz (+0,438/Spanien) - der sein letztes Rennen für das legendäre Team fährt - und Charles Leclerc (+0,665) kamen nicht über die Plätze fünf und neun hinaus. Schlimmer noch: Weil im Boliden des Monegassen am Freitag die Batterie getauscht werden musste, wird er in der Startaufstellung um zehn Plätze zurückversetzt. 21 Punkte liegen in der Konstrukteurswertung zwischen Ferrari und McLaren.

Ferrari mit Problemen

Platz drei ging an Mercedes-Pilot und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,390/Großbritannien), der Sainz 2025 bei Ferrari ersetzt, dicht gefolgt von Weltmeister Max Verstappen (+0,411/Niederlande) in seinem Red Bull.

Der Emmericher Nico Hülkenberg (+0,660) wurde in seinem letzten Training mit Haas Siebter. Am Freitag hatte er im zweiten Durchgang noch mit Rang drei überrascht. Ab 2025 geht er dann für Sauber bzw. Audi an den Start. Gemeinsam mit Teamkollege Kevin Magnussen (+0,661), der ebenfalls den US-Rennstall verlässt, kämpft er noch gegen Alpine um Platz sechs in der Team-WM. Der Däne fuhr nun die achtschnellste Zeit.

{ "placeholderType": "MREC" }