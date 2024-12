Früherer Schumacher-Teamchef hat Krebs! "Es gab sehr dunkle Tage"

Der frühere Formel-1-Teamchef Eddie Jordan leidet an Krebs. Unter dem 76-Jährigen feierte Michael Schumacher einst sein Debüt in der Königsklasse.

Eddie Jordan ist schwer erkrankt. Der frühere Formel-1-Teamchef, unter dem Michael Schumacher 1991 sein Debüt in der Königsklasse feierte, leidet an Krebs. Im Podcast Formula For Success machte der 76-Jährige die Diagnose im Gespräch mit früheren Rennfahrer David Coulthard öffentlich.