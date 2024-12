Früherer Schumacher-Teamchef macht Krebs-Diagnose öffentlich

Eddie Jordan, Michael Schumachers erster Teamchef in der Formel 1, hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. „Schon im März und April wurde bei mir Blasen- und Prostatakrebs diagnostiziert, und dann breitete er sich in die Wirbelsäule und das Becken aus, also war er ziemlich aggressiv“, sagte Jordan im Podcast „Formula For Success“, den er gemeinsam mit dem früheren Vize-Weltmeister David Coulthard moderiert.