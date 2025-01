Formel 1: Mercedes zeigt fertigen Boliden erst nach Eröffnung

Erst die Lackierung, knapp eine Woche später das Auto: Das Formel-1-Team Mercedes wird seinen Boliden für die kommende Saison am 24. Februar der Welt präsentieren - und damit sechs Tage nach der großen gemeinsamen Saisoneröffnung der Rennställe. Das gaben die Silberpfeile am Montag bekannt, die meisten Teams dürften es auf diese Weise handhaben. Ferrari etwa zeigt sein neues Auto am 19. Februar.

Zum ersten Mal in 75 Jahren Königsklasse wird es in kollektives Launch-Event geben, dieses findet schon am Abend des 18. Februar in London statt. Die fertigen Autos wird es dort wohl größtenteils noch nicht zu sehen geben. Der Zeitpunkt der gemeinsamen Präsentationen ist vor dem Start der Saison am 16. März recht früh. Üblicherweise zeigen die Rennställe ihren neuen Boliden zu jeweils eigenen Terminen, teilweise erst unmittelbar vor den offiziellen Testfahrten. Diese finden vom 26. bis 28. Februar in Bahrain statt.