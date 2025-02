Mercedes-Juwel Antonelli eifert Vettel nach

Für Kimi Antonelli geht in der neuen Formel-1-Saison ein "Kindheitstraum" in Erfüllung.

Für Kimi Antonelli geht in der neuen Formel-1-Saison ein "Kindheitstraum" in Erfüllung.

Antonelli (18) ist zu den Glanzzeiten Vettels (37) aufgewachsen, als der mittlerweile zurückgetretene Heppenheimer viermal in Folge mit Red Bull Weltmeister wurde. Bei Mercedes folgt Antonelli direkt auf Hamilton, der zum Jahreswechsel zu Ferrari ging. „Lewis ist ein unglaublicher Fahrer“, sagte Antonelli: „Ich bin froh, dass ich seine Arbeitsweise in den vergangenen Jahren aus nächster Nähe studieren durfte.“

Nun in einem Silberpfeil in der Königsklasse des Motorsports sitzen zu dürfen, sei ein „Kindheitstraum“, der in Erfüllung gegangen sei. Die großen Erwartungen bremst er jedoch vorerst: „Ich bin ein junger Pilot, der in seinem ersten Jahr in der Formel 1 definitiv noch viel lernen muss.“ Klar, „sobald ich im Auto sitze, ist es immer mein Ziel zu gewinnen“, sagte Antonelli: „Aber diese Rennserie ist extrem kompetitiv. Hier fahren die Besten der Besten. Ich möchte einer von ihnen werden.“