"Brutaler Einstieg": Harter Tag für Rookies in Melbourne

Es war kein schöner Tag für Berufseinsteiger in der Formel 1, und einer der Altgedienten hatte Mitleid. „Das war eine Rutschpartie. Ich hätte es nicht gerne als mein erstes Rennen haben wollen“, sagte Nico Hülkenberg nach dem chaotischen Saisonauftakt in Australien: „Das war schon brutal für den Einstieg.“

Denn der sonst so sonnige Grand Prix in Melbourne war ein Durcheinander mit wiederkehrenden Regenschauern - ausgerechnet in dem Jahr, in dem sechs Rookies in der Startaufstellung stehen. Und die hatten es besonders schwer.