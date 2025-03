"Mir egal": Norris spricht nicht über die WM

Die Formel 1 ist sich einig, Lando Norris ist der neue Topfavorit auf den WM-Titel - nach nur einem Saisonrennen will der McLaren-Pilot da aber nicht mitmachen. "Wir hatten nur ein gutes Wochenende", sagte der Engländer am Donnerstag in Shanghai, "die Leute müssen sich mal ein bisschen beruhigen".

Nach seinem Auftakt-Sieg am vergangenen Sonntag in Melbourne steht Norris erstmals in seiner Karriere an der Spitze des WM-Klassements. Vor dem Grand Prix von China (Sonntag, 8.00 Uhr MEZ/Sky und RTL) mache dies aber "keinen Unterschied. Darüber denke ich nicht nach, es ist mir egal", sagte er: "Ich werde bis mindestens zur Hälfte der Saison nicht an die WM denken."