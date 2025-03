Piastri im letzten Training vorne - Verstappen verbessert

Oscar Piastri hat sich vor dem Qualifying der Formel 1 in Melbourne in Topform präsentiert und das dritte freie Training für sich entschieden. Der Australier war im McLaren nicht zu schlagen - allerdings ging es bei Temperaturen über 30 Grad sehr eng zu. George Russell (Großbritannien/Mercedes) hatte als Zweiter 0,039 Sekunden Rückstand auf Piastri, Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) lag als Dritter 0,081 Sekunden zurück.

Verstappens neuer Teamkollege Liam Lawson wurde von technischen Problemen ausgebremst. Der Neuseeländer, der am Vortag einige Schwächen offenbart hatte, fuhr keine Runde. Für Oliver Bearman verläuft das Auftaktwochenende weiterhin schlecht. Nachdem sich der Brite im ersten Training am Freitag einen Unfall geleistet hatte, konnte er in der zweiten Session nicht starten. Am Samstag drehte er sich wieder früh von der Strecke, sein Haas-Wagen blieb im Kiesbett stecken.

Insbesondere Red Bull wird das Ergebnis des abschließenden Trainings Mut machen. Verstappen, der in dieser Saison seinen fünften WM-Titel in Serie holen will, hatte beklagt, dass das Auto nicht schnell genug sei. Das Team hat über Nacht offenbar einige Antworten gefunden. Der Große Preis von Australien findet am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/Sky) statt, am Renntag werden niedrigere Temperaturen und Regen erwartet.