Schumacher-Förderer gestorben: Trauer um Eddie Jordan

Jordan, der an aggressivem Prostatakrebs litt, sei „in den frühen Morgenstunden des 20. März 2025 friedlich im Kreise seiner Familie in Kapstadt verstorben“, wie es weiter hieß.

Jordan war in der 90er Jahren eine der großen und schillernden Persönlichkeiten in der Formel 1. 1991 verhalf er Schumacher in seinem nach ihm benannten Team zum Debüt in der Königsklasse, auch Ralf Schumacher sowie Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld und Timo Glock fuhren in ihren Karrieren für Jordan.