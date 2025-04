McLaren dominiert die Konkurrenz vor dem Qualifying in Dschidda

Über sechs Zehntel fehlen George Russell im Mercedes als Dritter auf die beiden Schnellsten in ihren McLaren.

Lando Norris befindet sich in seinem McLaren wenige Stunden vor dem Qualifying zum Großen Preis von Saudi-Arabien in Bestform. Der 25-Jährige setzte im dritten und somit letzten freien Training in 1:27,489 Minuten die schnellste Runde.