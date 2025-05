Ferrari: Leclerc fehlt am Donnerstag in Imola

Der Monegasse fühlt sich am Donnerstag "unwohl", wird aber zum freien Training am Freitag im Auto erwartet.

Das Ferrari-Heimspiel in Imola hat für Charles Leclerc mit einem Krankheitstag begonnen. Der Monegasse fühle sich „unwohl und wird heute nicht zur Strecke kommen“, teilte die Scuderia am Donnerstag mit, an dem die Fahrer eigentlich für Pressekonferenzen und Interviews zur Verfügung stehen: „Er wird sich ausruhen und auf seine Erholung konzentrieren, wir erwarten, dass er morgen im Auto sitzt.“