Termin für Stroll-Comeback fix

Der Aston-Martin-Pilot Lance Stroll musste das vergangene Rennen in Barcelona aufgrund einer Handverletzung auslassen.

Der kanadische Formel-1 -Pilot Lance Stroll ist nach seiner Verletzungspause fit für sein Heimrennen. Das teilte das Aston-Martin-Team am Mittwoch mit, vier Tage vor dem Grand Prix in Montreal ( Sonntag, 20.00 Uhr MESZ im LIVETICKER ).

Stroll hatte zuletzt in Spanien wegen Problemen am Handgelenk so kurzfristig aussetzen müssen, dass sein Rennstall keinen Ersatz mehr aufbieten durfte.