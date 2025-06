„Schwarzer Tag“: Red Bull schreibt Verstappen-Titel ab

Bei Max Verstappens Red-Bull-Team glaubt man schon vor der Saisonhalbzeit nicht mehr an den erneuten Titelgewinn in der Formel 1. „Das ist ein ganz schwarzer Tag“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko nach dem zutiefst enttäuschenden Heimspiel in Spielberg bei Sky: „Der Rückstand auf McLaren ist jetzt fast nicht mehr aufholbar. Wenn nicht etwas ganz Außergewöhnliches passiert, müssen wir davon ausgehen, dass die WM dahin ist.“