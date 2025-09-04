Ehrentag für Niki Lauda: "Mein Vater hat den Fahrern zugehört"

Niklas Trettin 04.09.2025 • 17:50 Uhr Anlässlich eines besonderen Jubiläums wird Ferrari beim Heimrennen in Monza mit einer Sonderlackierung fahren. Niki Laudas Sohn spricht über die besonderen Fähigkeiten seines Vaters.

Beim anstehenden Heimrennen in Monza feiert Ferrari den 50. Jahrestag des ersten WM-Titels von Niki Lauda. Dafür fahren Charles Leclerc und Lewis Hamilton mit einem Sonderanstrich.

Lukas Lauda, Sohn der Formel-1-Legende, hat im Vorfeld über die besondere Rolle seines Vaters gesprochen.

„Mein Vater hat den Fahrern zugehört. Sicherheit und gegenseitiger Respekt waren für ihn entscheidend. Für ihn waren die Menschen am Steuer genauso wichtig wie die Autos oder großen Teams“, sagte er bei der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.

Niki Lauda? „Er konnte sich vom Lärm abgrenzen“

Solche Sicherheitsgedanken seien in der damaligen Zeit nicht selbstverständlich gewesen, fügte er hinzu: „Er konnte sich vom Lärm abgrenzen und sich auf das Wesentliche konzentrieren – das Rennen. Was außerhalb der Strecke passierte, interessierte ihn kaum. Auch nach seinem Karriereende war er immer bereit, jungen Fahrern mit Rat zur Seite zu stehen.“ Von seinem Vater habe er viel gelernt.

„Niki war für mich nicht nur ein Vater. Er war wie ein großer Bruder und später wie ein bester Freund. Er hat uns – mich und meinen Bruder Mathias – nie wie Kinder behandelt. Er sprach mit uns wie mit Erwachsenen, immer offen, direkt, ehrlich“, betonte Lukas. „Seine Lebensphilosophie hat er uns mitgegeben: bescheiden sein, sich nicht in den Vordergrund stellen, nie über Geld sprechen, höflich sein und sich selbst nicht zu ernst nehmen.“

Das besondere Auto für das Rennen in Monza hat einen dunkleren Rotton, die Motorabdeckung ist weiß. Zusätzlich sind die Felgenabdeckungen mit goldenen Details versehen.

Auch das Wappen wurde geändert. Für dieses spezielle Wochenende wird das alte rechteckige Firmenwappen aus den 1980er-Jahren ausgegraben. Am 7. September 1975 hatte Lauda mit einem dritten Rang in Monza den großen Triumph perfekt gemacht.

Ein halbes Jahrhundert später werden Leclerc und Hamilton in einem Ferrari sitzen, dessen Design an den legendären 312T angelehnt ist.

