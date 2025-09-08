"Enttäuschend": Wolff mit ungewöhnlicher Kritik an Antonelli

SID 08.09.2025 • 10:27 Uhr Auch in Monza läuft es für das junge italienische Talent nicht rund, trotzdem glaubt der Mercedes-Boss weiter an seinen Schützling.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat auffallend deutlich auf die durchwachsene Leistung von Rookie Kimi Antonelli bei dessen Heim-Grand-Prix in Monza reagiert. „Enttäuschend dieses Wochenende. Enttäuschend. Man kann das Auto nicht ins Kiesbett setzen und erwarten, vorne zu sein. Das gesamte Rennen war enttäuschend“, sagte der Österreicher. Sein junger italienischer Schützling war beim Großen Preis von Italien im Silberpfeil nur Neunter geworden, George Russell im zweiten Mercedes immerhin Fünfter. Schon im Training hatte Antonelli seinen Boliden in den Kies gesetzt.

An Wolffs Unterstützung und seinem Vertrauen in Antonelli ändere dessen Performance aber nichts, „weil ich glaube, dass er sehr, sehr, sehr gut werden wird“, sagte Wolff, betonte dennoch: „Aber heute war... enttäuschend“. Bislang läuft es für Antonelli in seiner Debütsaison wahrlich nicht rund. Lediglich mit der Pole Position zum Sprint in Miami und seinem dritten Platz in Kanada hatte er für Aufsehen gesorgt.

Seine Bilanz der vergangenen sechs Rennwochenenden ist allerdings ernüchternd. Der 19-Jährige fiel zweimal aus, verpasste zweimal die Punkte und sammelte abgesehen von Monza nur in Ungarn als Zehnter Zählbares. Antonelli bräuchte nun aber einen klaren Kopf, sagte Wolff: „Er ist ein großartiger Fahrer. Er hat diese unglaubliche Fähigkeit und natürliche Begabung. Er ist ein Rennfahrer. Es ist alles da. Aber wir müssen den Ballast loswerden.“