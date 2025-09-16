Formel-1-Kalender 2026: Drei Strecken mit Sprint-Premiere

SID 16.09.2025 • 12:03 Uhr Außerdem sind alte Bekannte dabei.

Die Formel 1 wird im kommenden Jahr auf drei Strecken erstmals einen Sprint austragen. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Dienstag mitteilte, feiern Montréal, Zandvoort und Singapur ihre Premiere mit den Kurzrennen, bislang waren dort nur reguläre Grands Prix veranstaltet worden. Insgesamt werden die Piloten im kommenden Jahr, wenn auch das neue Reglement greift, erneut sechs Sprints fahren.

Gestartet wird wie in diesem und im vergangenen Jahr in China und Miami. Zudem kehrt Silverstone in den Sprint-Kalender zurück, das Kurzrennen im Rahmen des Grand Prix von Großbritannien wurde nur bei der Einführung der Sprints 2021 ausgetragen.