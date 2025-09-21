Formel 1: Piastri-Aus in der ersten Runde

SID 21.09.2025 • 13:25 Uhr Der WM-Spitzenreiter verpatzt zunächst den Start, fällt weit zurück - und rauscht dann in die Bande.

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri ist beim Großen Preis von Aserbaidschan in der ersten Runde ausgeschieden und hat damit die Tür im Titelkampf wieder weit geöffnet. Der Australier im McLaren verpatzte zunächst den Start von Rang neun, fiel dadurch auf den letzten Platz zurück und verlor wenig später sein Auto: Durch einen Verbremser rutschte Piastri in die Streckenbegrenzung. Damit gab er seinem Teamrivalen Lando Norris die Chance, im WM-Klassement deutlich aufzuholen.

Der Engländer war von Rang sieben gestartet und liegt 31 WM-Punkte hinter Piastri. Mit Blick auf die Team-WM macht es die Dinge für McLaren zumindest an diesem Wochenende schwieriger. Möglich ist der vorzeitige Triumph, wenn das Team den Vorsprung auf Ferrari um mindestens neun Punkte ausbaut, dies muss Norris nun aber alleine schaffen.