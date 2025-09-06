Formel 2: Italiener Fornaroli siegt in Monza

SID 06.09.2025 • 15:43 Uhr Der Meister der vergangenen Formel-3-Saison steuert auch eine Klasse höher auf den Titel zu.

Der Italiener Leonardo Fornaroli steuert weiterhin dem Titelgewinn in seiner ersten vollen Formel-2-Saison entgegen. Der 20-Jährige von Invicta Racing gewann beim Heimspiel in Monza den Sprint am Samstag, er verwies den Briten Arvid Lindblad (Campos) und Joshua Dürksen (Paraguay/AIX) auf die Plätze zwei und drei. Das deutsch-dänische Talent Oliver Goethe (MP Motorsport) verpasste als 18. deutlich die Punkte.

