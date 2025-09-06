Der Italiener Leonardo Fornaroli steuert weiterhin dem Titelgewinn in seiner ersten vollen Formel-2-Saison entgegen. Der 20-Jährige von Invicta Racing gewann beim Heimspiel in Monza den Sprint am Samstag, er verwies den Briten Arvid Lindblad (Campos) und Joshua Dürksen (Paraguay/AIX) auf die Plätze zwei und drei. Das deutsch-dänische Talent Oliver Goethe (MP Motorsport) verpasste als 18. deutlich die Punkte.
Formel 2: Italiener Fornaroli siegt in Monza
Der Meister der vergangenen Formel-3-Saison steuert auch eine Klasse höher auf den Titel zu.
Italienisches Toptalent: Leonardo Fornaroli
Fornaroli, in der vergangenen Saison Meister der Formel 3, baute seine Führung in der Gesamtwertung aus. Am Sonntag (9.45/Sky) geht es in Monza mit dem Hauptrennen weiter, anschließend stehen noch drei Rennwochenenden an.