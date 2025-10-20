Formel 1: Angeblicher Sabotage-Versuch: Strafe nach Verstappen-Sieg

Curdt Blumenthal 20.10.2025 • 11:29 Uhr Max Verstappen dominiert in Austin seine Konkurrenz nach Belieben. Nach seinem Sieg sorgt eine Untersuchung der FIA allerdings für Aufregung.

Die FIA hat Red Bull Racing in der Formel 1 nach dem Großen Preis der USA mit einer empfindlichen Geldstrafe belegt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hintergrund ist offenbar ein kleiner Sabotage-Versuch unmittelbar vor dem Start des Rennens, das Max Verstappen gewann.

Das Team muss 50.000 Euro zahlen – allerdings wird die Hälfte der Summe (25.000 Euro) zur Bewährung ausgesetzt.

Formel 1: Darum wird Red Bull bestraft

Laut offiziellem FIA-Urteil betrat ein Teammitglied unerlaubt den Bereich am ersten Streckentor in der Nähe der zweiten Startposition, nachdem die Formationsrunde bereits begonnen hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie die BBC und The Race berichten, versuchte der entsprechende Red-Bull-Mitarbeiter, eine Klebeband-Markierung am Startplatz von McLarens Lando Norris zu entfernen.

Der Streifen soll dem Fahrer dabei helfen, seine Position auf der Strecke korrekt einzunehmen. Als optisches Hilfsmittel wird dafür an der Streckenwand ein Klebestreifen angebracht.

Dem Bericht zufolge soll es nicht das erste Mal gewesen sein, dass sich Red Bull daran zu schaffen gemacht hat - weshalb McLaren mittlerweile sogar stärkeres Klebeband benutzen, um diese Sabotage zu verhindern.

So rechtfertigt sich Red Bull

„Der Teamvertreter erklärte während der Anhörung, dass das Teammitglied angegeben habe, sich der Versuche der Streckenposten, ihn zu stoppen, nicht bewusst gewesen zu sein“, heißt es im FIA-Bericht zur Red-Bull-Affäre.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Kommissare stellten jedoch klar, dass das Betreten der Strecke oder das Behindern von Sicherheitsmaßnahmen in dieser Phase strikt verboten ist.

„Unabhängig davon, ob die Anweisungen der zuständigen Offiziellen vom Betroffenen wahrgenommen wurden oder nicht, muss das Behindern oder Verzögern des Schließvorgangs der Tore vor dem Rennstart als unsicheres Verhalten angesehen werden, das eine erhebliche Strafe rechtfertigt“, so die FIA weiter.

Verstappen-Sieg nicht in Gefahr

Um eine Wiederholung zu vermeiden, setzte die Rennleitung die Hälfte der Strafe zur Bewährung aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf den sportlichen Ausgang des Rennens hat das Urteil keinen Einfluss – Verstappen behält seinen Sieg in Austin.