„Natürlich schlecht“: Verstappen stolpert im Qualifying

SID 08.11.2025 • 19:51 Uhr Der Weltmeister im Red Bull wird das Rennen in Brasilien aus dem hinteren Feld starten - und muss die WM vielleicht schon abschreiben.

Die Titelträume von Max Verstappen sind vielleicht schon im Qualifying zum Großen Preis in Brasilien geplatzt. Der Weltmeister schied am Samstag bereits im ersten Abschnitt aus und holte für das Rennen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) nur den 16. Startplatz. Die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri qualifizierten sich souverän für den zweiten von drei Abschnitten.

„Wir müssen jetzt erstmal verstehen, was wir mit dem Auto falsch machen“, sagte Verstappen bei Sky, angesprochen auf seine verbleibenden WM-Chancen. Es sei „schwer zu sagen“, in welchem Moment in den vergangenen Wochen Red Bull wieder den Schwung verloren habe. „Ich hatte jetzt keinen Grip, kein Gefühl für das Auto, ich konnte gar nicht am Limit fahren. Das war natürlich schlecht.“

Schon im Sprint hatte der Niederländer wenige Stunden zuvor Probleme mit seinem Auto gehabt, holte aber immerhin Rang vier. Für Qualifying und Rennen änderte das Team das Setup, die Probleme vergrößerten sich damit aber offenbar.

In der WM liegt Verstappen, der seit der Sommerpause eine beachtliche Aufholjagd hingelegt hatte, 39 Punkte hinter Spitzenreiter Norris. Piastri hat neun Zähler Rückstand auf seinen Teamrivalen. Um seinen fünften WM-Titel in Serie im Blick zu behalten, müsste Verstappen eigentlich in jedem einzelnen Rennen Punkte auf die Spitze gutmachen. In Brasilien sind die Chancen darauf nun bereits am Samstag dramatisch gesunken.