Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Formel 1
Formel 1
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Formel 1>

Piastri entreißt Norris die Pole - Platz drei für Verstappen

Piastri entreißt Norris die Pole - Platz drei für Verstappen

Das Rennen am Sonntag verspricht angesichts der Konstellation Hochspannung.
Norris will seinen ersten WM-Titel
Norris will seinen ersten WM-Titel
© AFP/POOL/SID/Darko Bandic
SID
Das Rennen am Sonntag verspricht angesichts der Konstellation Hochspannung.

Oscar Piastri hat sich in einem dramatischen Qualifying beim Großen Preis von Katar die Pole Position gesichert und ein weiteres Ausrufezeichen im Titelkampf der Formel 1 gesetzt. Der australische McLaren-Pilot fuhr im letzten Versuch mit Streckenrekord an die Spitze und startet am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) vor dem WM-Führenden Lando Norris (England/McLaren) und Titelverteidiger Max Verstappen (Niederlande/Red Bull).

Wenn Norris das Rennen gewinnt, hat er den Titel sicher. Auf der schnellen Strecke in Lusail bei Doha ist das Überholen schwierig, daher kommt dem Startplatz eine enorme Bedeutung zu.

Derzeit führt Norris die WM mit 22 Punkten Vorsprung auf Piastri und 25 auf Verstappen an. Im Sprint am Samstagnachmittag war er Dritter geworden. Den Sieg dort holte Piastri, Platz vier ging an Verstappen.

Für Lewis Hamilton wurde das Qualifying zum nächsten Debakel. Der Rekordweltmeister belegte im Ferrari nur den 18. Platz, erneut war bereits nach dem ersten Teil des Qualifyings Schluss. Im Sprint war es für ihn ähnlich schlecht gelaufen, dort landete der Brite als 17. klar außerhalb der Punkteränge.

Nico Hülkenberg (Emmerich/Sauber) holte sich den guten elften Startplatz, Charles Leclerc im zweiten Ferrari wurde Zehnter.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite