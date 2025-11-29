Oscar Piastri lässt im Titelrennen der Formel 1 nicht locker und hat mit einem souveränen Sieg im Sprint von Katar seinen Rückstand auf den WM-Führenden Lando Norris verkürzt. Der Australier setzte sich im McLaren souverän vor George Russell (England/Mercedes) und seinem Teamkollegen Norris (England) durch. Titelverteidiger Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) wurde Vierter und verlor in der WM etwas an Boden.
Piastri siegt im Sprint und verkürzt
Piastri, der seinen ersten Sprintsieg der Saison feierte, liegt nun nur noch 22 Punkte hinter Norris, Verstappens Rückstand beträgt 25 Zähler. Am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) könnte Norris in Katar den Titelgewinn perfekt machen, dafür muss er sein Polster auf seine Verfolger auf mindestens 26 Punkte erhöhen. Am Samstagabend (19.00 Uhr/Sky) steigt in Lusail das extrem wichtige Qualifying. Das Saisonfinale findet am 7. Dezember in Abu Dhabi statt.
Nico Hülkenberg (Emmerich/Sauber) wurde 16., er landete knapp vor dem erneut enttäuschenden Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Ferrari). Auch der zweite Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco) überzeugte als 13. nicht.
Piastri behauptete seine Führung souverän vor Russell. Verstappen, von Platz sechs gestartet, war rasch Vierter. Er überholte Fernando Alonso (Spanien/Aston Martin), dann ließ ihn sein Teamkollege Yuki Tsunoda (Japan) erwartungsgemäß vorbei. Tsunoda, der aller Voraussicht nach sein Red-Bull-Cockpit verlieren wird, hatte bereits angekündigt, an diesem vorletzten Wochenende der Saison alles für Verstappen zu geben.
Der Niederländer mühte sich, Druck auf Norris aufzubauen. Doch der Engländer hatte keine Mühe, den Titelverteidiger abzuwehren. Nach einigen Runden war Norris aus dem DRS-Fenster gefahren, somit wuchs Verstappens Rückstand immer weiter an. Vorne fuhr Piastri ein recht entspanntes Rennen, auch Russell wurde nicht behelligt.