Piastri siegt im Sprint und verkürzt

SID 29.11.2025 • 15:34 Uhr Der Australier feiert einen souveränen Sieg, mit dem er seinen Rückstand minimal reduziert. Max Verstappen wird Vierter hinter Lando Norris.

Oscar Piastri lässt im Titelrennen der Formel 1 nicht locker und hat mit einem souveränen Sieg im Sprint von Katar seinen Rückstand auf den WM-Führenden Lando Norris verkürzt. Der Australier setzte sich im McLaren souverän vor George Russell (England/Mercedes) und seinem Teamkollegen Norris (England) durch. Titelverteidiger Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) wurde Vierter und verlor in der WM etwas an Boden.

Piastri, der seinen ersten Sprintsieg der Saison feierte, liegt nun nur noch 22 Punkte hinter Norris, Verstappens Rückstand beträgt 25 Zähler. Am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) könnte Norris in Katar den Titelgewinn perfekt machen, dafür muss er sein Polster auf seine Verfolger auf mindestens 26 Punkte erhöhen. Am Samstagabend (19.00 Uhr/Sky) steigt in Lusail das extrem wichtige Qualifying. Das Saisonfinale findet am 7. Dezember in Abu Dhabi statt.

Nico Hülkenberg (Emmerich/Sauber) wurde 16., er landete knapp vor dem erneut enttäuschenden Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Ferrari). Auch der zweite Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco) überzeugte als 13. nicht.

Piastri behauptete seine Führung souverän vor Russell. Verstappen, von Platz sechs gestartet, war rasch Vierter. Er überholte Fernando Alonso (Spanien/Aston Martin), dann ließ ihn sein Teamkollege Yuki Tsunoda (Japan) erwartungsgemäß vorbei. Tsunoda, der aller Voraussicht nach sein Red-Bull-Cockpit verlieren wird, hatte bereits angekündigt, an diesem vorletzten Wochenende der Saison alles für Verstappen zu geben.