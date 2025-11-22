Russell fährt Bestzeit im dritten Training

SID 22.11.2025 • 02:48 Uhr Der Engländer ist im nasskalten Las Vegas an der Spitze - dicht gefolgt von Max Verstappen. Für McLaren läuft es dagegen nicht rund.

Vorjahressieger George Russell hat im nasskalten Las Vegas ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Der englische Mercedes-Pilot drehte bei schwierigen Bedingungen im dritten freien Training die schnellste Runde, dicht hinter ihm folgte Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull). Für McLaren lief es dagegen nicht rund: Der WM-Führende Lando Norris (England) wurde Letzter, sein Teamkollege Oscar Piastri (Australien) Vorletzter.

Im Laufe des Trainings trocknete die Strecke immer mehr ab, entsprechend besser wurden auch die Rundenzeiten. Nachdem die Fahrer zunächst mit Regenreifen unterwegs gewesen waren, probierte es Norris als erster mit Soft-Reifen. Angesichts des nahenden Qualifyings (5.00 Uhr/Sky) mieden die Piloten jedoch zunächst großes Risiko. Piastri und auch Norris setzten bei dann besseren Bedingungen nicht auf einzelne schnelle Runden, daher war auch das Ergebnis dieses Trainings nur bedingt aussagekräftig.

Hinter Russell und Verstappen folgten Alexander Albon (Thailand) im Williams und Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar (Frankreich). Nico Hülkenberg (Emmerich/Sauber) belegte den 17. Platz. Kurz vor Schluss musste Verstappen auf Bestzeit liegend seine Runde abbrechen, im Funk schimpfte er über zu viel Verkehr auf der Strecke.