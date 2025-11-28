Verstappen stichelt gegen McLaren: „Haben Fehler gemacht“

SID 28.11.2025 • 15:58 Uhr Der Niederländer glaubt, dass die WM längst entschieden wäre, hätte er ein solch überlegenes Auto zur Verfügung gehabt.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im Saisonendspurt nun auch verbal den Druck auf die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri erhöht. „Wenn wir in der Position gewesen wären mit einem solch dominanten Auto (wie McLaren, d. Red.), wäre die Weltmeisterschaft schon lange entschieden“, sagte der Niederländer in einem Video-Interview, das die Formel 1 veröffentlichte.

In der WM liegt der Red-Bull-Pilot zwei Rennen vor Schluss nur 24 Punkte hinter Norris und könnte den Engländer noch abfangen. An diesem Wochenende in Katar oder spätestens beim Finale am 7. Dezember in Abu Dhabi fällt die Entscheidung.

„Wir waren gut, wir haben in fast allen Rennen das Maximum herausgeholt“, sagte er und fügte mit Blick auf die Konstrukteursweltmeister von McLaren an: „Aber wir müssen realistisch sein. Wir sind nur in dieser Position, weil andere Fehler gemacht haben.“