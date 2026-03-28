Formel 1: Verstappen erklärt Journalisten-Rauswurf

SPORT1 28.03.2026 • 18:03 Uhr Nach dem Rauswurf eines Journalisten in Suzuka bezieht Max Verstappen Stellung. Auch der Journalist meldet sich zu Wort.

Max Verstappen hat den Eklat um den Rauswurf von Guardian-Reporter Giles Richards bei seiner Medienrunde in Suzuka rund um den Großen Preis von Japan erklärt. Der Ursprung des Zerwürfnisses liege schon länger zurück, nämlich im Finale der vergangenen Saison in Abu Dhabi.

Damals hatte Richards Verstappen nach dessen Kollision mit George Russell in Barcelona gefragt und ob ihn diese Szene – inklusive Zehn-Sekunden-Strafe – womöglich den WM-Titel gekostet habe. Verstappen verpasste die Weltmeisterschaft am Ende mit zwei Punkten Unterschied. Schon damals reagierte der Red-Bull-Pilot gereizt und warf dem Reporter vor, andere entscheidende Momente seiner Saison auszublenden. In Suzuka trafen beide nun erstmals wieder persönlich aufeinander.

Formel 1: Verstappen vermisst Respekt

In einem Interview mit Viaplay stellte Verstappen anschließend klar, es sei nicht die Frage selbst gewesen, die ihn gestört habe. „Diese spezielle Frage habe ich bestimmt zwanzigmal beantwortet“, erklärte er. Entscheidend sei die Art und Weise gewesen: Der Journalist habe „mir ins Gesicht gelacht“, das sei „klar mit schlechter Absicht“ geschehen. Das zeige einen „massiven Mangel an Respekt“.

Er ergänzte: „Wenn du mir gegenüber nicht respektvoll bist, muss ich das auch nicht sein. So funktioniert das im Leben.“ Viele Fragen seien Teil des Geschäfts, auch „dumme Fragen“, doch in diesem Fall habe er sich bewusst provoziert gefühlt.

Journalist verteidigt sich und spricht von Anfeindungen

Auch Richards schilderte seine Sicht der Dinge. In einem Artikel des Guardian schrieb er: „Ich war zutiefst enttäuscht, als Max Verstappen beschloss, mich aus seiner Pressekonferenz zu werfen. Ich wurde noch nie gebeten, eine Pressekonferenz zu verlassen. Das kommt bei Journalisten in der Formel 1 äußerst selten vor.“

Er vermutete in Bezug auf die Situation in Abu Dhabi ein Missverständnis in der Körpersprache. „Vielleicht hat das ein nervöses Lächeln hervorgerufen. Aber ich fand es nicht lustig, und ich habe mich auch nicht auf seine Kosten amüsiert“, stellte er klar.

Kurze Zeit nach seinem Rauswurf habe er sich Anfeindungen ausgesetzt gesehen und eine boshafte E-Mail erhalten. „Du bist das Problem. Du bist der giftige Scheißkerl, der für die ganze britische Voreingenommenheit in der F1 verantwortlich ist. Du bist der Schlimmste“, soll darin gestanden haben.

Red Bull schaltet sich in Zoff ein

Richards hofft derweil auf Versöhnung: „Ich bewundere Verstappen nach wie vor und hoffe, dass wir in Zukunft ein besseres Verhältnis zueinander haben werden.“ Einen Austausch zwischen beiden soll es noch nicht gegeben haben.