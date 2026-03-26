„Geh raus“: Verstappen schmeißt Journalisten aus Medienrunde

SID 26.03.2026 • 08:41 Uhr Grund für den Ärger ist eine Frage aus der vergangenen Saison.

Max Verstappen schritt sofort ein. „Eine Sekunde. Ich sage nichts, bevor er gegangen ist“, sagte der niederländische Formel-1-Star zu Beginn einer Medienrunde in Suzuka – und meinte damit den Journalisten Giles Richards vom britischen Guardian. „Ich? Ernsthaft?“, antwortete dieser völlig überrascht: „Wegen der Frage, die ich dir in Abu Dhabi gestellt habe? Wegen Spanien?“ Doch der Red-Bull-Pilot blieb knallhart: „Geh raus.“

Beim vergangenen Saisonfinale in Abu Dhabi hatte Richards Verstappen gefragt, ob dieser eine Aktion gegen den britischen Mercedes-Piloten George Russell beim Grand Prix in Barcelona bereuen würde, die Monate zurücklag.

Nach einem Zusammenstoß war der Niederländer damals von seinem Renningenieur gebeten worden, die Position zurückzugeben, da er im Duell abgekürzt hatte. Das gefiel dem viermaligen Weltmeister gar nicht. Zwar ließ er Russell vorbei, krachte dann aber kurz darauf in dessen Auto hinein. Verstappen kassierte eine Zehn-Sekunden-Strafe, fiel von Rang fünf auf den zehnten Platz zurück – und verlor damit neun wichtige Punkte im Titelrennen gegenüber dem späteren Weltmeister Lando Norris. Am Ende lag Verstappen lediglich zwei Zähler hinter dem McLaren-Fahrer.

Schon in Abu Dhabi hatte Verstappen genervt auf die Frage des Guardian-Journalisten reagiert, nun erreichte der persönliche Konflikt die nächste Stufe. Nachdem Richards den Raum verlassen hatte, stand Verstappen dann Rede und Antwort: „Jetzt können wir anfangen.“