Verstappen will bleiben: Motor-Plan bringt Formel-1-Kehrtwende

SID 22.05.2026 • 08:42 Uhr Zur kommenden Saison plant die Formel 1 eine Rolle rückwärts bei den Hybridmotoren. Doch nicht für alle sind diese Maßnahmen ausreichend.

Max Verstappen kann sich angesichts der geplanten Rolle rückwärts beim Elektroantrieb einen Verbleib in der Formel 1 wieder deutlich besser vorstellen. „Ja, definitiv“, sagte er im Vorfeld des Großen Preises von Kanada: „Ich habe immer gesagt, dass es mir nicht darum geht, ob ich selbst ein gutes Auto habe. Ich will, dass die Formel 1 ein gutes Produkt ist. Und das wird mit Sicherheit das Produkt verbessern.“

Formel 1 überarbeitet Hybridmotor

Zur laufenden Saison hatte die Formel 1 ein revolutionäres Antriebskonzept eingeführt, in dem der Elektroanteil im Hybridmotor beinahe 50 Prozent betrug. Nach anhaltender Kritik auch von den Fahrern soll das Konzept nun für die Saison 2027 überarbeitet werden, der Verbrenner soll dann etwa 60 Prozent der Gesamtleistung liefern.

„Das geht definitiv in eine positive Richtung“, sagte Verstappen: „Das war das Minimum, auf das ich gehofft hatte, und es ist schön, dass sie das jetzt machen möchten. Ich denke, dass es das ist, was der Sport braucht.“

Alonso verurteilt Hybrid-Ära scharf

Vor dem Grand Prix in Montréal (Sonntag, 22.00 Uhr MESZ/Sky) äußerten sich einige Fahrer wohlwollend, es gab allerdings auch andere Töne. Fernando Alonso, mit Unterbrechungen seit 2001 in der Formel 1, sieht das grundsätzliche Problem schon in der Einführung der Hybridantriebe im Jahr 2014.

„Leider haben wir diese Phase, in der wir ein Jahrzehnt – oder mehr – echten Rennsport verloren haben“, sagte der Spanier. „Die DNA dieser Antriebseinheiten wird immer gleich bleiben, sie wird immer belohnen, wenn man in den Kurven langsam fährt“, sagte Alonso mit Blick auf die geplanten Änderungen: „Also glaube ich nicht, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist.“