Tod von F1-Legende: Zanardi-Beisetzung am Dienstag

SID 03.05.2026 • 19:08 Uhr Alessandro "Alex" Zanardi war am 1. Mai unerwartet im Alter von 59 Jahren verstorben. Am Dienstag soll er beigesetzt werden.

Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro „Alex“ Zanardi wird am Dienstag in Padua beigesetzt. Die Zeremonie soll im Anschluss an eine öffentliche Trauerfeier in der Basilika Santa Giustina zu Ehren des verstorbenen Italieners stattfinden.

Den Gottesdienst vor der Beisetzung soll Priester Marco Pozza, der mit Zanardi befreundet war, leiten. Nach Angaben aus dem Umfeld der Familie wird mit der Teilnahme mehrerer prominenter Weggefährten gerechnet.

Zanardi: Vier Goldmedaillen bei Paralympics

Zanardi war am 1. Mai im Alter von 59 Jahren unerwartet gestorben. In der Folge eines Rennunfalls auf dem Lausitzring hatte er vor 25 Jahren beide Beine verloren. Mit dem Handbike begann Zanardi eine zweite Sportkarriere und holte vier Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen. Auch auf die Rennstrecke kehrte er in der Tourenwagen-Meisterschaft WTTC zurück.