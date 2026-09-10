F1-Abschied? So denkt Alonso

Er habe keine Eile bei seiner Zukunftsentscheidung, betont der Spanier im Vorfeld des Rennens in Madrid.

Fernando Alonso hat mit Blick auf seine ungeklärte Zukunft in der Formel 1 keine Eile. Er werde eine Entscheidung „nicht bald“ treffen, sagte der zweimalige Weltmeister im Vorfeld des Großen Preises von Spanien in Madrid. Der Vertrag des 45-Jährigen bei Aston Martin läuft zum Jahresende aus. Die Fortsetzung seiner Karriere knüpft er an Bedingungen.

„Es geht vor allem darum zu verstehen, wie sich die Regeln für das kommende Jahr auf das Rennen und das Fahren an sich auswirken werden. Ich bin der Meinung – und das habe ich schon oft gesagt -, dass die aktuellen Autos nicht gerade das größte Fahrvergnügen bieten“, sagte Alonso: „Aber ich glaube, mit dem nächsten Jahr machen wir hoffentlich einen Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig muss ich mir aber auch überlegen, was das beste Programm für das kommende Jahr ist. Und ich muss mich mit dem Team zusammensetzen, um zu entscheiden, ob ich weiterhin am Steuer sitzen oder eine andere Rolle übernehmen werde – das ist die wichtigste Entscheidung, die wir gemeinsam treffen müssen.“

Alonso könnte in andere Rennserie wechseln

Auf die Frage, ob er auch in einer anderen Serie wie der Langstrecken-WM WEC für Aston Martin fahren würde, antwortete Alonso mit einem knappen „ja“.

Aktuell fokussiere er sich auf Madrid. „Das wird ein schönes Wochenende, wir haben das Privileg, zweimal in Spanien zu fahren“, sagte er mit Blick auf die Rennen in Barcelona und auf dem Madring: „Madrid ist eine der besten Städte der Welt. Einen Grand Prix zu haben und die Formel 1 hier willkommen zu heißen, ist einfach großartig. Für jeden Rennfahrer würde ein Sieg in Madrid also sehr viel bedeuten. Und für mich wahrscheinlich noch mehr.“

DEINE MEINUNG

Ein Sieg sei jedoch ausgeschlossen. „Es wäre schön, aber dieses Jahr wird es noch nicht dazu kommen“, sagte der Spanier: „Aber ja, wir sind uns dessen bewusst und arbeiten daran, ein wettbewerbsfähigeres Gesamtpaket zu schnüren, um diese Möglichkeit in Zukunft zu haben.“