Antonelli setzt Ausrufezeichen

Der WM-Führende Kimi Antonelli ist auch auf dem neuen Madring nicht zu schlagen. Ein Unfall von Arvid Lindblad wirbelt den Tag durcheinander.

Der WM-Führende Kimi Antonelli ist auch zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Spanien nicht zu schlagen gewesen.

Der Mercedes-Pilot drehte am wichtigen Trainingsfreitag auf dem neuen Madring in Madrid in 1:33,662 Minuten die beste Runde und bewies, dass er auf einer ihm weitgehend unbekannten Strecke keinerlei Anlaufzeit braucht. Hinter dem Italiener reihten sich die beiden Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton ein.

Kimi Antonelli fuhr in Madrid die Bestzeit im Training Kimi Antonelli fuhr in Madrid die Bestzeit im Training © IMAGO/justpictures.ch

Crash sorgt für Unterbrechung

Wegen eines Unfalls von Arvid Lindblad, den der 19-Jährige offenbar unverletzt überstand, ging viel wertvolle Trainingszeit verloren. Lindblad rutschte mit seinem Racing-Bulls-Wagen von der Strecke und krachte in die Begrenzung. Ansonsten blieben Unterbrechungen aus, die Fahrer und Teams nutzten den Tag, um die Strecke kennenzulernen und Daten zu sammeln.

Hinter dem Spitzentrio folgte Lindblad. Nach dem Unfall des Rookies verzichteten die Teams weitgehend auf eine Zeitenjagd, sondern legten den Fokus auf eine Rennsimulation. Antonellis Teamkollege George Russell wurde Fünfter vor Ex-Champion Max Verstappen. Nico Hülkenberg (Emmerich) belegte im Audi den zwölften Platz.

Weltmeister Lando Norris im McLaren konnte hingegen wegen technischer Probleme keine einzige Runde drehen. An seinem Auto musste das Getriebe gewechselt werden.

Am Samstag (12.30 Uhr) folgt das dritte und letzte freie Training vor dem Qualifying (16.00 Uhr/beide Sky). Das 14. Saisonrennen findet am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) statt.