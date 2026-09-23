Hamilton will Saisonfinale am Golf

Der Rekordweltmeister hofft noch auf eine positive Wendung.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hofft trotz der unsicheren Lage in der Golfregion weiterhin auf eine Austragung der geplanten Formel-1-Rennen im Winter. „Ich persönliche möchte gerne dort fahren“, sagte der Ferrari-Pilot am Mittwoch, „aber ich habe nicht alle Informationen und weiß nicht, wie groß das Risiko ist. Ich vertraue Stefano Domenicali (CEO der Formel 1, die Red.), dass er die richtige Entscheidung für den Sport trifft.“

Saisonfinale wohl ohne Wüsten-GP

Der Formel-1-Kalender sieht ein Saisonfinale mit den Rennen in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) vor, angesichts des andauernden Konflikts zwischen den USA und Iran wirkt eine Absage aber sehr wahrscheinlich. In diesem Fall ist Imola in Italien mittlerweile der Favorit als Ersatzstandort – hier gibt es allerdings durchaus sportliche Bedenken. „Ein Saisonende im Winter in Imola könnte mit Blick auf das Wetter nicht das Beste sein“, sagte Hamilton.

Domenicali hatte im Sommer angekündigt, dass eine Entscheidung zu Katar und Abu Dhabi „nicht vor Mitte September“ fallen werde. Die Formel 1 könnte sich mit Blick auf die Organisation der Rennen allerdings noch deutlich länger Zeit lassen, eine Entscheidung ist auch Anfang November denkbar.

Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran im Frühjahr 2026 waren bereits die Rennen im Frühjahr in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt worden. Der Grand Prix von Bahrain wird nun am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt.