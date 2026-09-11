Russell glänzt nach Feuer-Unfall in F2

Der Brite führt das Feld zum Auftakt in Madrid an. Die erste Session auf dem neuen Kurs bleibt von größeren Zwischenfällen verschont - anders als der Auftakt in der Formel 2.

Neue Strecke, neues Glück: George Russell hat zum Auftakt des ersten Formel-1-Wochenendes auf dem Madring in Madrid das Tempo vorgegeben.

Der Brite drehte im ersten Training auf der kurvigen Strecke auf dem Messegelände in der spanischen Hauptstadt die schnellste Runde und landete vor seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli. Dahinter reihten sich die Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc ein.

Verstappen, Norris noch nicht vorn

Die Fahrer nutzten die erste Session, um möglichst viele Runden zu drehen. Es geht darum, die neue Strecke kennenzulernen und ein Gefühl zu entwickeln. Für den Kommandostand sind vor allem Daten wichtig.

Hinter dem Spitzenquartett folgten Ex-Champion Max Verstappen im Red Bull und der aktuelle Weltmeister Lando Norris im McLaren. Für Nico Hülkenberg (Emmerich) genügte es im Audi zum neunten Platz.

Kritik an Hamilton, heftiger F2-Unfall

Die Session verlief ohne größere Zwischenfälle. Zahlreiche Fahrer beschwerten sich allerdings über Hamilton, der teilweise auf der Ideallinie langsam unterwegs war und so mehrere schnelle Runden behinderte.

In der Formel 2 war es am Vormittag zu einem heftigen Unfall gekommen. Tasanapol Inthraphuvasak krachte in die Streckenbegrenzung, der Wagen des Thailänders fing Feuer. Inthraphuvasak konnte unverletzt aus dem Auto klettern.