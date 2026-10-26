Ein Tag, der Michael Schumacher viele Sympathien kostete

Michael Schumacher verfehlte mit seinem Rammstoß gegen Jacques Villeneuve vor 29 Jahren sein Ziel und den WM-Titel. Eine Entschuldigung für sein Verhalten blieb aus. Ex-Manager Willi Weber erklärte es mit Astrologie.

Genau 29 Jahre ist es her, dass sich eine der folgenschwersten Kollisionen der Formel-1-Geschichte ereignete – und eine Aktion, die Rekordweltmeister Michael Schumacher viele Sympathien kostete.

Beim letzten Rennen der Saison 1997 in Jerez rammte Schumacher mit seinem Ferrari den ihn überholenden WM-Konkurrenten Jacques Villeneuve im Williams, ein Akt der Verzweiflung, um den Rivalen im letzten Saisonrennen aus dem Spiel zu nehmen.

Michael Schumacher am Tag des vieldiskutierten Rennens in Jerez 1997 Michael Schumacher am Tag des vieldiskutierten Rennens in Jerez 1997 © IMAGO/WEREK

Da der Deutsche nicht weiterfahren konnte, Villeneuve aber die Ziellinie erreichte, konnte Schumacher Villeneuve im WM-Ranking nicht mehr abfangen. Der Sohn des 1982 tragisch verunglückten Gilles Villeneuve sicherte sich seine erste und einzige Weltmeister-Trophäe – und verhinderte Schumis ersten Titel mit Ferrari, es wäre sein dritter insgesamt gewesen.

Später nahm die FIA Schumacher wegen seiner Grenzüberschreitung ganz aus der WM-Wertung.

Schumacher stößt mit Villeneuve zusammen

Schumacher war mit einem Punkt Vorsprung zum Saisonfinale am 26. Oktober nach Spanien gereist. In der 48. Runde startete der klar schnellere Villeneuve auf der Innenseite einen Überholversuch.

Schumacher zog nach innen, sodass sein roter Bolide und der Williams des Kanadiers kollidierten. Da der Rekordweltmeister liegen blieb, war es für Villeneuve ein Leichtes, den WM-Triumph einzufahren.

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Der Deutsche gestand zwar öffentlich ein, einen Fehler gemacht zu haben, hat sich aber nie dafür entschuldigt, was ihm Kritiker und Fans lange übel nahmen. Willi Weber, Schumachers damaliger Manager, erklärte es später mit Astrologie.

Weber erklärt Schumachers Verhalten

„Da spielen einige Dinge mit. Zum Beispiel, dass Michael Steinbock ist“, sagte Weber bei motorsport-total und führt weiter aus: „Steinbock-Männer, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun hatte in meinem Leben, haben einfach nicht die Möglichkeit, sich erstens mal hinzustellen und sich zu entschuldigen. Weil ein Steinbock grundsätzlich keine Fehler macht. (…) Wenn sie der Meinung sind, sie haben keinen Fehler gemacht, und sie machen auch keine, können sie sich nicht dafür entschuldigen. So einfach ist das.“

Weber hatte bereits am Tag des Rennens das Gespräch mit Schumacher gesucht – „als sein Freund, nicht als Manager“. Ein Zufall war Schumachers Crash laut den Aussagen des heute 84-Jährigen aber nicht.

Vor dem Rennen konnten Schumacher und Villeneuve noch lachen Vor dem Rennen konnten Schumacher und Villeneuve noch lachen

Weber: „Mach es wie Senna!“

Weber selbst fragte seinen Schützling damals: „Was ist in dich gefahren, was war das?“ Und weiter: „Wenn du das jemals wieder machst, dann mach es bitte so wie der Ayrton Senna mit dem Alain Prost! Und nicht so halbherzig.‘“ Damit nämlich „beide raus sind, beide nicht mehr weiterfahren können“.

Damit spielte er auf den von Senna herbeigeführten Crash von 1990 in Japan an, der ihn seinerzeit zum Weltmeister machte. An den Geschehnissen hatte Schumacher noch lange zu knabbern.

„Michael war in einer Verfassung, wie ich ihn selten gesehen habe. Zwischen Wut und Verzweiflung. Das Bedürfnis, sich entschuldigen zu müssen. Zu wissen, er hat einen Riesenfehler gemacht. Und auf der anderen Seite die Wut, wenn er schon so was macht, dass er es nicht richtig gemacht hat“, fügte Weber hinzu.