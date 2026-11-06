Formel 1 heute live: Der Sprint-Shootout im TV, Stream und Ticker

Die Formel 1 gastiert in Brasilien. Am Freitag steht direkt der Sprint-Shootout an. Wie schlägt sich der frisch gebackene Weltmeister Kimi Antonelli?

Nach dem großen Siegeszug am vergangenen Sonntag geht es für den frisch gebackenen Weltmeister Kimi Antonelli direkt mit dem nächsten Rennwochenende weiter. Die Formel 1 macht Halt in Brasilien und am Freitag steht direkt der Sprint-Shootout (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) an.

Der neue Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli will sich nicht auf seinem historischen Coup ausruhen. „Es fühlt sich immer noch unwirklich an“, sagte der italienische Mercedes-Pilot: „Aber jetzt geht es wieder weiter. Wir sind wieder hier in Brasilien, und das Ziel ist es, zu gewinnen und zu versuchen, dieses Jahr mit einem Höhepunkt abzuschließen.“

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ist frischgebackener Formel-1-Weltmeister Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ist frischgebackener Formel-1-Weltmeister © IMAGO/Sports Press Photo

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In Sao Paulo will Antonelli mit Mercedes schließlich den Titel-Doppelpack perfekt machen. Sichern sich die Silberpfeile im Grand Prix am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) drei Punkte mehr als Verfolger Ferrari, ist ihnen Platz eins in der Konstrukteurs-WM nicht mehr zu nehmen. Für Mercedes wäre es der erste Titel seit 2021 in der Teamwertung.

Nach dem Sprint-Shootout steht am Samstag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) dann zunächst der Sprint an, ehe vier Stunden später das Qualifying für den Großen Preis von Sao Paulo stattfindet.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)