Kein Ersatz für Marquez: Bradl beim Finale in Valencia Zuschauer

Nach dem Ausfall des Spaniers Marc Marquez verzichtet das Honda-Werksteam beim Saisonfinale der Motorrad-Königsklasse MotoGP am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) in Valencia auf den etatmäßigen Ersatzmann Stefan Bradl (Zahling). Für den Rennstall wird lediglich Pol Espargaro (Spanien) an den Start gehen.