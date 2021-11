Sehstörungen: Marquez fehlt auch beim MotoGP-Saisonfinale

Wegen Sehstörungen als Folge eines Trainingssturzes verpasst der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez das WM-Saisonfinale am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) in Valencia. Das gab das Honda-Werksteam am Dienstag bekannt. Voraussichtlich wird erneut Testfahrer Stefan Bradl (Zahling) für den Spanier einspringen.