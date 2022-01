Marquez bei MotoGP-Test dabei - gute Aussichten für Katar

Der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez ist auf dem Weg zurück in die MotoGP wieder voll auf Kurs und nimmt am 5. und 6. Februar in Sepang/Malaysia an den ersten Testfahrten des neuen Jahres teil. Das gab das Honda-Werksteam am Mittwoch bekannt. Alles spricht für einen Start des Spaniers beim Saisonauftakt am 6. März in Katar.