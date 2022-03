Angeschlagener Schrötter im Training Dritter: „Es sieht gut aus“

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat nach seinem Handbruch an den ersten beiden Trainings für den WM-Auftakt am Sonntag (14.20 Uhr MEZ/ServusTV und DAZN) in Katar teilgenommen und dabei überraschend Platz drei belegt. „Es war auch ein erster Test für die Hand. Bis jetzt sieht es gut aus“, schrieb der Moto2-Fahrer nach der ersten Session bei Twitter.