Doppelsichtigkeit: Marquez kann nicht in Argentinien starten

Bereits zum dritten Mal leidet Marquez an der so genannten Diplopie, verursacht durch eine erneute Lähmung des vierten rechten Sehnervs. Die Beschwerden traten in der Folge eines heftigen Unfalls im Warm-up vor dem Großen Preis von Indonesien auf. Marquez hatte dabei eine Gehirnerschütterung erlitten und konnte nicht starten.